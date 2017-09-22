В Брянске иностранная пара получила 25 лет на двоих за спайсы и соли
Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор иностранной паре торговцев спайсами и солями.
Как сообщили в региональном УМВД, двое иностранцев – мужчина и женщина – в течение нескольких месяцев беcконтактным способом продавали наркотики в Брянске. При задержании у них изъяли около 1,5 килограмма спайсов и солей.
Суд признал их виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере и приговорил каждого к 12,5 года. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, его подельница – в колонии общего режима
Новости регионов
22 Сентября, 2017
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