Поиск по сайту

У «Мираторга» под Брянском установили нецензурную табличку

Опубликовано Вчера, 23:38

У фермы «Мираторга» под Брянском установили ругательную табличку.

Как сообщают брянцы в соцсетях, табличка появилась в районе села Уручье Выгоничского района,

«Бросил мусор на обочину – знай, ты чм..!» – гласит суровая надпись.

Кто именно решил таким образом бороться со свинством на дорогах, неизвестно – очевидцы утверждают, что инициатива принадлежала именно растениеводческой и животноводческой компании.

Однако брянцы оценили креативный подход к борьбе за чистоту. Некоторые даже полагают, что употребленное на табличке ругательное слово слишком мягко отражает суть происходящего.

«Когда «хрюкни» уже не помогает», «Без мата слабовато совсем», «На мой взгляд, слишком мягко», «Толку все равно не будет», – отмечают брянцы.

 610
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Хлиманков: «пешку» в память о Могилевцевых выбрали сами брянцы
  • Мглинчанин получил судимость за попытку кражи удобрений с мираторговской фермы
  • Брянцы в соцсетях ищут свидетелей наезда на мужчину и извиняются за ДТП
  • На месте гибели работницы лицея появилась табличка-предупреждение
  • Ферму «Мираторга» в Трубчевском районе посетил знаменитый шоумен Тимур Родригез
    • Новости регионов
    В Смоленске стартовало первенство ЦФО по дзюдо
    18:42:00 22-09-2017
    Первенство Центрального Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек  от 14 до 16 лет стартовало в смоленском Дворце спорта «Юбилейный» 21 сентября, об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
    В Смоленске на двух сезонных маршрутах отменят несколько рейсов
    17:06:01 22-09-2017
    Изменение в расписании ожидает смоленские маршрутки № 141 и №147 со 2 октября, об этом сообщили на предприятии «Автоколонна 1308».
    В смоленском парке Блонье чаши фонтана наполнили водой
    16:44:53 22-09-2017
    Фонтан в парке Блонье может заработать ко Дню города, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации Смоленска.
    Жители Смоленска в честь Дня города увидят в небе парад вертолетов
    15:33:49 22-09-2017
    Вертолеты над главной площадью Смоленска пролетят 23 сентября, в День рождения города и 80-летнего юбилея со дня образования области, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    В Смоленске откроют памятник путешественнику Пржевальскому
    14:15:11 22-09-2017
    Открытие памятника путешественнику Николаю Пржевальскому состоится в Смоленске в субботу, 23 сентября, об этом сообщила пресс-служба национального парка «Смоленское Поозерье».
    В Смоленске по проезду Маршала Конева в День города ограничат движение транспорта
    13:41:40 22-09-2017
    Проезд для автомобилей в связи с проведением акции «Велопарад -2017» будет ограничен 23 сентября в областном центре сразу по нескольким улицам, об этом сообщила пресс-служба администрации города Смоленска.
    23 Сентября, 2017
    		 +8 $58€70
    Лента новостей
    Вчера, 23:38
    У «Мираторга» под Брянском установили нецензурную табличку
    Вчера, 23:14
    В Брянске пропавшую в День города Елену Новоселову нашли живой
    Вчера, 23:00
    В Почепском районе пропала 53-летняя Надежда Коновалова
    Вчера, 22:52
    12 человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Брянске
    Вчера, 19:00
    Для брянцев открыли горячую линию по налогам
    Вчера, 18:20
    УФАС искало застройщика «Квартала набережных» в Брянске
    Вчера, 18:18
    Шесть человек ранены в ДТП с маршруткой и «ВАЗом» в Брянске
    Вчера, 17:42
    В СИЗО Новозыбкова нарушают права арестантов
    Вчера, 17:40
    Брянские спасатели вызволили теленка из подземелья
    Вчера, 17:35
    В Семеновском сквере Брянска установят дизайнерские фонари
    Вчера, 17:00
    В Брянске сложилась критическая ситуация с долгами водоканала
    Вчера, 16:59
    В Брянске столкнулись «ВАЗ» и маршрутка: есть пострадавшие (ФОТО)
    Вчера, 16:20
    В Брянске иностранная пара получила 25 лет на двоих за спайсы и соли
    Вчера, 15:40
    Брянские фермеры торгуют яблоками и ягодами в московском ГУМе
    Вчера, 15:02
    Брянский чиновник получил 6,5 года за «земельное» мошенничество
    Вчера, 15:00
    Лестницу по бульвару Гагарина мостят гранитной плиткой (ФОТО)
    Вчера, 14:20
    Под Брянском столкнулись два Chevrolet и «ЗИЛ»: ранены трое, включая ребенка
    Вчера, 13:40
    В Бежице при пожаре эвакуировали хозяйку частной бани
    Вчера, 13:00
    Брянцев просят опознать женщину, погибшую в ДТП у Партизанской поляны
    Вчера, 12:30
    Главу Брянска Хлиманкова признали лучшим градоначальником ЦФО
    Вчера, 12:00
    В Брянске задержали дебоширку с авиарейса из Санкт-Петербурга
    Вчера, 11:30
    В Брянске маршрутчик пообещал бесплатный проезд для школьников
    Вчера, 11:00
    В лесу под Брянском всю ночь искали трех грибников
    Вчера, 10:30
    Брянец, натравивший амстаффтерьера на прохожего, получил условный срок
    Вчера, 10:00
    На трассе Брянск – Новозыбков 20-летнего пешехода насмерть сбили внедорожник и фура
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 11:22
    Официальный сервис #LADA . С заботой о самом главном
    Вчера, 11:14
    LADA 4x4 от 455900 рублей только до конца сентября в автосалоне "Брянск-Лада"
    Вчера, 10:41
    АПХ «Мираторг» инвестирует более 700 тысяч рублей в стипендиальную программу для 20 студентов ведущих аграрных вузов России
    21-09-2017, 19:14
    Цена — ниже, качество — выше: в Брянской области продолжается масштабный ремонт дорог
    21-09-2017, 17:00
    В международный день музыки, Брянский городской камерный оркестр порадует восхитительным концертом!
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    Пропавшего в Брянске 25-летнего Николая Парасича нашли мертвым
    Общество О главном
    Североатлантический альянс потрясен празднованием Дня города в Брянске
    Происшествия О главном
    Шесть человек ранены в ДТП с маршруткой и «ВАЗом» в Брянске
    Общество О главном
    В Брянской области прошли учения с использованием комплекса «Штурм-С»
    Общество О главном
    Брянец вывесил фото голой экс-супруги в соцсетях
    Новости партнёров
    Опора России
    Представители Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в сессии по развитию женского предпринимательства

    Представители Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в сессии по развитию женского предпринимательства

    17 сентября в Москве состоялась стратегическая сессия по развитию женского предпринимательства.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поздравил брянцев с Днем города

    «Ростелеком» поздравил брянцев с Днем города

    17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.

    МРСК новости
    Брянские энергетики МРСК Центра приняли участие в фестивале энергосбережения #ВместеЯрче

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в  проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.

    РЖД новости
    160 деревьев посадили в рамках Года экологии на станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в Брянской области

    160 деревьев посадили в рамках Года экологии на станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в Брянской областиНа станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в рамках Года экологии железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги высадили 160 саженцев различных видов деревьев и кустарников.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.