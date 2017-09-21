У «Мираторга» под Брянском установили нецензурную табличку
У фермы «Мираторга» под Брянском установили ругательную табличку.
Как сообщают брянцы в соцсетях, табличка появилась в районе села Уручье Выгоничского района,
«Бросил мусор на обочину – знай, ты чм..!» – гласит суровая надпись.
Кто именно решил таким образом бороться со свинством на дорогах, неизвестно – очевидцы утверждают, что инициатива принадлежала именно растениеводческой и животноводческой компании.
Однако брянцы оценили креативный подход к борьбе за чистоту. Некоторые даже полагают, что употребленное на табличке ругательное слово слишком мягко отражает суть происходящего.
«Когда «хрюкни» уже не помогает», «Без мата слабовато совсем», «На мой взгляд, слишком мягко», «Толку все равно не будет», – отмечают брянцы.
Новости регионов
23 Сентября, 2017
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