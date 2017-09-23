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«Как в Дубае»: брянцы соревнуются в юморе о фонтане на набережной

Опубликовано Сегодня, 00:36

Жители Брянска продолжают спорить о красоте нового фонтана на набережной.

Напомним, пробный запуск фонтана-«шара», напоминающего тот, что установлен в Клинцах, произвели в середине сентября.

С 2015 года городские власти просили брянцев благоустроить набережную методом «народной стройки».

За свой счет взяться за ремонт вызвался предприниматель, депутат облдумы Алексей Кубарев, выходец из Погара. Он даже решил облицевать фонтан немецким кирпичом, поскольку подходящего «не производят в Брянской области, да и в России».

Немецкий – не немецкий, но ремонт сопровождала одна неудача за другой. Как минимум дважды плитку, уложенную на набережной, смывало дождями. Меценат извинялся и продолжал работы. В итоге злополучный участок – уже после общего ремонта – было решено забетонировать.

Возникали вопросы и к виду фонарных столбов, некоторым напоминающих виселицы. В частности, блогер Николай Виткевич заявил брянским градоначальникам, что «пришел в неописуемый восторг», завидев «фонари на набережной».

Цветомузыкальный фонтан стал «финальным аккордом». Однако жители Брянска с трудом привыкают к изменившейся архитектуре.

В соцсетях развернулись настоящие баталии между сторонниками и противниками «куборевской набережной» – тема собрала несколько сотен комментариев.

Недовольные горожане упражняются в остроумии. «Лучше бы деньги отдали бедным», «Не на уровне областного центра. Но, как говорят многие, довольствуйтесь тем, что есть. И не смейте мечтать о лучшем», «Пошлятина какая-то», «Будто попал в XXII век. Фантастика!», «Как в Дубае», «Фонтанчик неплохо... Подсветка... Одуванчик в центре. А почему бы и нет... Бюджетненько и простенько, без изысков. Добавят музыку, будет вполне пристойно», «Лишь бы не смыло в дождь», «В работающем виде выглядит эффектнее, чем выключенный», – иронизируют брянцы.

Сторонники фонтана «от Кубарева» отмечают, что «сделай для этого города что-то хорошее – вечно недовольных процентов 70 как минимум» и «нормально смотрится с вечерней подсветкой: можно вечером прийти погулять рядом».

Отметим, что пока, судя по комментариям горожан, защитников нового архитектурного «изыска» в Брянске значительное меньше, чем противников.

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