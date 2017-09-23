В брянском дворе развернулась парковочная война
В Брянске водители не поделили место на парковке и вынесли свой конфликт в соцсети.
На «очередного автохама» пожаловалась «пострадавшая» участница спора. Она просит «обратить внимание на проблему в обществе и призвать народ оставаться людьми в любой ситуации».
По словам девушки, вечером 23 сентября водитель, рассерженный тем, что во дворе заняли его место, пришел к ней домой.
«И не успели открыть дверь, как он стал хамить, угрожать и кричать, что заняли его место! А утром увидели данную картину! Решил отомстить, причем не только мне. Прошу заметить, что парковка не платная», – пишет анонимная автомобилистка.
Другая сторона конфликта утверждает, что таким образом «дамочка решила поскандалить и попиариться».
Интернет-пользователи предлагают разные решения: от «проколоть четыре колеса» и вызвать ГИБДД до «уважать других» и «договариваться по-хорошему».
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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