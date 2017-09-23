1 октября в Брянске стартует отопительный сезон

Котельные города Брянска подготовили к зимнему периоду на 95%, из 286 готовы 276. Такую информацию озвучили во время коллегии в горадминистрации, обсуждая тему подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях.

Новый отопительный сезон в Брянске собираются начать 1 октября.

По словам специалистов, еще необходимо подготовить три ведомственные котельные и семь котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В данный момент 75 из 89 организаций получили акты о технической готовности к прохождению отопительного сезона. Еще 12 компаниям должны дать ответ в Приокском управлении Ростехнадзора.

Также в подготовке к отопительному периоду сотрудники мэрии выборочно проверили 107 высотных зданий. Несколько управляющих компаний должны устранить выявленные нарушения.

В социальной сфере почти все объекты показали техническую готовность к отопительному сезону. Готовы к зиме и учреждения здравоохранения и культуры. В спортивных организациях ситуация чуть похуже, из восьми учреждений одно не подготовили, речь идет о спортивном комбинате «Десна», который раньше отапливался котельной Брянского камвольного комбината, недавно это предприятие от «Десны» отказалось.

Теперь в Спорткомбинат тепло будет подавать котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго».