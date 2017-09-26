В Брянске «романтик» разрисовал машину признаниями в любви

Брянец решил выразить свои чувства к девушке, разукрасив автомобиль признаниями.

Фото машины в соцсетях выложили очевидцы. «Не перевелись еще в Брянске романтики!» – отмечает автор снимков.

«Романтик» оставил на серой иномарке гигантские надписи и «сердечко», выполненные розовой краской. «Настя, я тебя люблю», – гласит текст послания, трепетно обведенный рамкой.

Вероятно, краску легко смыть – иначе «романтик» может столкнуться с непредвиденными проблемами.

Интернет-пользователи активно обсуждают случившееся, однако их волнует не столько состав краски, сколько действительно ли машина принадлежит Насте. На другом фото автомобиля, которое разыскали встревоженные горожане, им управляет некий мужчина.

Брянцы даже предлагают «запилить опрос, чья это машина: А. Настина. В. Друга Насти. С. Соседа Насти. D. Постороннего человека».

Есть и те, кто пустился в поиски такой же краски, чтобы повторить подвиг брянского «романтика».



