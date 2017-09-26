Брянцы штурмуют секонд-хенд на проспекте Ленина
В Брянске одежда из секонд-хенда пользуется большой популярностью.
Утром 29 сентября горожане штурмовали магазин «Одежда из Европы» на проспекте Ленина в Советском районе. Фото в соцсетях выложили очевидцы.
«Из Европы завезли новый шмот. Народ сошел с ума», – пишет автор снимков. «Прям как за айфонами», «Сэкономить хотят. Тяжелое время», – отмечают горожане.
По словам местных жителей, «там каждое утро такое мракобесие творится».
При этом среди брянцев бытует мнение о том, что «в секонде в завоз новый покупают, потом бирки приделывают и в бутиках по заоблачным ценам продают».
Новости регионов
29 Сентября, 2017
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