Брянцы штурмуют секонд-хенд на проспекте Ленина

В Брянске одежда из секонд-хенда пользуется большой популярностью.

Утром 29 сентября горожане штурмовали магазин «Одежда из Европы» на проспекте Ленина в Советском районе. Фото в соцсетях выложили очевидцы.

«Из Европы завезли новый шмот. Народ сошел с ума», – пишет автор снимков. «Прям как за айфонами», «Сэкономить хотят. Тяжелое время», – отмечают горожане.

По словам местных жителей, «там каждое утро такое мракобесие творится».

При этом среди брянцев бытует мнение о том, что «в секонде в завоз новый покупают, потом бирки приделывают и в бутиках по заоблачным ценам продают».