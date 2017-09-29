Билеты на концерт «Любэ» в Брянске стоят до 4 тысяч рублей
В Брянске пройдет юбилейный концерт группы «Любэ».
Как сообщают организаторы, концерт, приуроченный к 60-летию Николая Расторгуева, состоится 5 октября в ДК БМЗ. Музыканты исполнят свои лучшие композиции: патриотические песни, шлягеры городского шансона и баллады.
Стоимость билетов начинается от 1,5 тысячи и доходит до 4 тысяч рублей.
Новости регионов
01 Октября, 2017
|+6
|$59
|€69
Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич провёл личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком синхронизировала время отправления и прибытия пригородных поездов №6212
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.