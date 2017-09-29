Билеты на концерт «Любэ» в Брянске стоят до 4 тысяч рублей

В Брянске пройдет юбилейный концерт группы «Любэ».

Как сообщают организаторы, концерт, приуроченный к 60-летию Николая Расторгуева, состоится 5 октября в ДК БМЗ. Музыканты исполнят свои лучшие композиции: патриотические песни, шлягеры городского шансона и баллады.

Стоимость билетов начинается от 1,5 тысячи и доходит до 4 тысяч рублей.