Брянский горсовет остался без сайта

150 студентов отнесли в ректорат Смоленского медунивеситета заявления об отчислении. В Смоленском отделении ОНФ прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Смоленском медуниверситете. Напомним, 150 студентов из Индии, не согласившись с решением руководства СГМУ, хотят прервать обучение в Смоленске.