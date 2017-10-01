В Брянском агроуниверситете каждую пятницу взывают к Богу
В Брянском государственном аграрном университете каждую пятницу совершаются молебны.
Как пояснили в Брянской епархии, к Богу в агроуниверситете еженедельно взывают «по сложившейся традиции».
Последний молебен прошел 29 сентября. Сначала иерей Сергий Ферапонтов открыл в БГАУ передвижную выставку «Потенциал России. Трезвость» и провел встречу с первокурсниками. Затем он отслужил водосвятный молебен в университетской часовне.
Новости регионов
03 Октября, 2017
|0
|$58
|€68
Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич провёл личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком синхронизировала время отправления и прибытия пригородных поездов №6212
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.