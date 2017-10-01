В Брянском агроуниверситете каждую пятницу взывают к Богу

В Брянском государственном аграрном университете каждую пятницу совершаются молебны.

Как пояснили в Брянской епархии, к Богу в агроуниверситете еженедельно взывают «по сложившейся традиции».

Последний молебен прошел 29 сентября. Сначала иерей Сергий Ферапонтов открыл в БГАУ передвижную выставку «Потенциал России. Трезвость» и провел встречу с первокурсниками. Затем он отслужил водосвятный молебен в университетской часовне.