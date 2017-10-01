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В Брянском агроуниверситете каждую пятницу взывают к Богу

Опубликовано Вчера, 17:00

В Брянском государственном аграрном университете каждую пятницу совершаются молебны.

Как пояснили в Брянской епархии, к Богу в агроуниверситете еженедельно взывают «по сложившейся традиции».

Последний молебен прошел 29 сентября. Сначала иерей Сергий Ферапонтов открыл в БГАУ передвижную выставку «Потенциал России. Трезвость» и провел встречу с первокурсниками. Затем он отслужил водосвятный молебен в университетской часовне.

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