Брянское веб-агентство незаконно назвало себя лидером
Брянское веб-агентство уличили в нескромной рекламе самого себя.
Как сообщили в региональном УФАС, с жалобой обратились коллеги нарушителей из другого агентства. Они рассказали, что конкурент распространяет в Интернете информации о том, что уже не первый год занимает «лидирующую позицию в рейтинге брянских веб-агентств», между тем кто и когда составил соответствующий рейтинг, не указывает.
В ходе проверки выяснилось, что компания заняла лидирующее место в рейтинге веб-разработчиков по итогам 2017 года, а не веб-агентств и как такового рейтинга и не существует.
Перехвалившую себя компанию обязали устранить нарушения.
Новости регионов
03 Октября, 2017
|0
|$58
|€68
Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич провёл личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком синхронизировала время отправления и прибытия пригородных поездов №6212
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.