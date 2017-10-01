Брянское веб-агентство незаконно назвало себя лидером

Брянское веб-агентство уличили в нескромной рекламе самого себя.

Как сообщили в региональном УФАС, с жалобой обратились коллеги нарушителей из другого агентства. Они рассказали, что конкурент распространяет в Интернете информации о том, что уже не первый год занимает «лидирующую позицию в рейтинге брянских веб-агентств», между тем кто и когда составил соответствующий рейтинг, не указывает.

В ходе проверки выяснилось, что компания заняла лидирующее место в рейтинге веб-разработчиков по итогам 2017 года, а не веб-агентств и как такового рейтинга и не существует.

Перехвалившую себя компанию обязали устранить нарушения.