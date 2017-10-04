«Попуталась, мартышка?!»: брянцы – об иске Сиваковой на 10 миллионов рублей
Брянцев возмутило желание Олеси Сиваковой получить крупную сумму за «нравственные страдания» во время уголовного преследования.
Напомним, Сивакова, оправданная за недоказанностью вины в смертельном ДТП на Московском проспекте, обратилась в Фокинский районный суд Брянска с иском к Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального вреда. Свои страдания она оценила в 10 миллионов рублей.
Новость собрала сотни комментариев в социальных сетях. Брянцы восприняли ее с негодованием.
«Да заткнись ты, Сивакова, убила и требует еще», «Дети погибли, а ей деньги. Ужас какой. Тюрьма твой дом, тюрьма», «Гореть тебе в аду», «Попуталась, мартышка?! Погубила ребят, еще и денег ей дай!», «Нашла способ денег заработать, во, блин, прелесть», – пишут интернет-пользователи.
Горожане недоумевают, почему до сих пор не прозвучал ответ на вопрос, кто же был за рулем влетевшего в остановку Infiniti: «Вина Сиваковой не доказана, вина ее друга, который был с ней в этот момент, тоже не доказана! «Финик» что ли сам в…ся в остановку?», «Тогда я понимаю так: остановка с детьми наехала на машину Сиваковой. И получился оправдательный приговор», «Может, парень и девушка сами сбили остановку и бросились под машину?»
Также интернет-пользователи сочувствуют родным погибших на остановке молодых людей. «Родители убитых детей не заявляют о 10 миллионах, а она, видишь ли, требует!!! Безумие какое-то», «А сколько семьям погибших за страдания тогда нужно выплатить? Может, к лику святых ее еще причислить? Обоих посадить нафиг!», «Если выплатят 10 лямов за м…и «страдания» этой кобылы, то всему Брянску придется потребовать 50 лямов с нее за оскорбление чувств погибших на той остановке», – возмущаются брянцы.
Отметим, что решение по иску Олеси Сиваковой к Минфину суд еще не принял.
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