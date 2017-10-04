Путин присвоил стародубскому сельхознику звание заслуженного строителя

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«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Видеотрафик в комплекте», благодаря которой абоненты мобильной связи компании могут смотреть «Интерактивное ТВ» без оплаты интернет-трафика. Просмотр ТВ или кино «съедает» довольно много мобильного интернет-трафика, но больше его не надо считать и оплачивать или беспокоиться о преждевременном расходовании интернет-пакетов.