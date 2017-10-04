Путин присвоил стародубскому сельхознику звание заслуженного строителя
Мастер строительного участка стародубского ТнВ «Красный Октябрь» Леонид Горбачев получил государственную награду.
Как сообщили в региональном правительстве, указом президента Владимира Путина за большой личный вклад в развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Леониду Горбачеву присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
4 октября на церемонии открытия выставки «Золотая осень – 2017» награду Леониду Горбачеву вручил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
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04 Октября, 2017
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