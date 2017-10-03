Брянец просит установить памятник пограничникам
Житель Брянска считает, что в городе не хватает памятника «Пограничникам всех поколений».
Проблемой брянец поделился с депутатом областной Думы Михаилом Ивановым, который провел личный прием в общественной приемной Дмитрия Медведева. Он попросил Иванова посодействовать в установке памятника.
Депутат в свою очередь пояснил, что установка памятника «Пограничникам всех поколений» – общественно значимый вопрос, и пообещал направить запросы в мэрию и пограничное управление ФСБ по Брянской области.
Новости регионов
05 Октября, 2017
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