«Газпром газораспределение Брянск» оштрафовали на 100 тысяч за статью
АО «Газпром газораспределение Брянск» привлекли к административной ответственности за некорректную статью в районных газетах.
Представители компании разместили в районках статью под названием «Впусти в дом газовика». В материале сообщалось о необходимости обслуживания газового оборудования. При этом услуги «Газпрома» сравнивались с услугами других организаций – не в пользу последних. Одна из компаний пожаловалась в Брянское УФАС, заявив, что подобные материалы порочат ее репутацию.
УФАС признало рекламу АО «Газпром газораспределение Брянск» ненадлежащей и оштрафовало компанию на 100 тысяч рублей. Однако та решила оспорить решение в суде.
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Новости регионов
06 Октября, 2017
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