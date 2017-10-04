«Газпром газораспределение Брянск» оштрафовали на 100 тысяч за статью

АО «Газпром газораспределение Брянск» привлекли к административной ответственности за некорректную статью в районных газетах.

Представители компании разместили в районках статью под названием «Впусти в дом газовика». В материале сообщалось о необходимости обслуживания газового оборудования. При этом услуги «Газпрома» сравнивались с услугами других организаций – не в пользу последних. Одна из компаний пожаловалась в Брянское УФАС, заявив, что подобные материалы порочат ее репутацию.

УФАС признало рекламу АО «Газпром газораспределение Брянск» ненадлежащей и оштрафовало компанию на 100 тысяч рублей. Однако та решила оспорить решение в суде.

Арбитражный суд Брянской области оставил решение, предписание и постановление антимонопольного органа в силе.