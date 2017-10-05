68 домов в Брянске просят тепла
Жильцы 68 домов в Брянске до сих пор не дождались отопления.
По данным мэрии, на вечер 6 октября тепло поступало в 2493 многоквартирных дома из 2561. Коммунальщики продолжают ремонтные и пуско-наладочные работы на аварийных участках.
При этом теплоснабжение налажено во всех городских детсадах, школах и учреждениях культуры.
Напомним, отопительный сезон в Брянске начался 29 сентября.
Новости регионов
07 Октября, 2017
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