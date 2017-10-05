68 домов в Брянске просят тепла

Жильцы 68 домов в Брянске до сих пор не дождались отопления.

По данным мэрии, на вечер 6 октября тепло поступало в 2493 многоквартирных дома из 2561. Коммунальщики продолжают ремонтные и пуско-наладочные работы на аварийных участках.

При этом теплоснабжение налажено во всех городских детсадах, школах и учреждениях культуры.

Напомним, отопительный сезон в Брянске начался 29 сентября.