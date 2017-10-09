Брянец выплатит вознаграждение за информацию о царапинах на машинах

В Брянске водитель Дмитрий Терентьев просит откликнуться очевидцев ДТП.

В ночь на 8 октября по улице Бежицкой, дом 1, корпус 5, были поцарапаны две машины, рассказал он в соцсетях.

«Кто что видел, просьба сообщить в личку, машина белого цвета», – обратился Дмитрий Терентьев к жителям Брянска.

Тем, кто сможет сообщить какую-либо информацию, он обещает денежное вознаграждение.