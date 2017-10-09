12 октября в Бежице понизят напор воды
12 октября в Бежицком районе Брянска будет понижен напор воды.
Как сообщили в городской администрации, ограничения будут действовать с полуночи до 12.00.
Понижение напора связано с плановыми работами на водозаборе «Камвольный».
Новости регионов
11 Октября, 2017
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