Брянцев приглашают на работу в МЧС
Жителей Брянской области приглашают на работу в МЧС России.
ФГКУ «1-й отряд федеральной противопожарной службы по Брянской области» МЧС России ищет кандидатов на должность старшего инструктора по вождению пожарной машины – водителя пожарно-спасательной части.
Требования: служба в рядах Вооруженных сил РФ; категория годности к службе А-1; положительная характеристика из армии; отсутствие судимости; наличие стажа работы в должности водителя не менее трех лет; наличие категорий В, С (желательно D, E).
Социальные гарантии: суточный режим работы; предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков; обязательное медицинское страхование.
Телефон 8 (4832) 91-23-65.
Новости регионов
11 Октября, 2017
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