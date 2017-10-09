Брянские собачники жалуются на гадящих горожан

В Брянске война между собачниками и их противниками набирает новые обороты. Последних обвиняют в недержании.

Владельцы животных жалуются на сложность пеших прогулок из-за оставленных людьми фекалий. Один из них прислал письмо в редакцию и рассказал о своих «злоключениях».

По словам владельца таксы Андрея, который живет в Фокинском районе Брянска, за последние пару месяцев ему минимум пять раз пришлось отмывать и собаку, и свою обувь. Последний такой случай произошел 10 октября.

«У железнодорожного колледжа на улице Дзержинского, где студенты паркуют машины, во время прогулки с собакой имел неосторожность наступить на кучу д…ма, присыпанную опавшими листьями, – пишет собаковладелец. – Неделей ранее заметил кучу у призывного пункта, прямо на тротуаре, явно человеческого происхождения. Еще раньше – на углу у аптеки неподалеку. Уму непостижимо! Я понимаю, что общественных туалетов нет, но не посреди же улицы!».

Сам Андрей утверждает, что и он, и его знакомые, имеющие собак, стараются убирать за ними, хоть прохожие часто и крутят пальцем у виска.

«Не знаю, как в других, а в нашем районе жители, особенно частного сектора, могут запросто оставить пакет с мусором на тротуаре и как ни в чем не бывало пойти дальше. Сделаешь замечание – а в ответ оскорбления, – жалуется автор письма. – Зато собачников обвиняют во всех смертных грехах. Один раз женщина из окна кричала мне: «Убери собаку! К нам мухи потом залетают!». То есть жить в окружении свалок, самими же и оставленных, в порядке вещей – а все беды от собак».

Но особенно тяжело, утверждает Андрей, даются походы в лес.

«В радиусе минимум 10 километров от города нужен глаз да глаз, чтобы ни во что не вляпаться, – отмечает он. – Отдыхающие оставляют за собой не только пакеты, бутылки, пластиковую посуду и прочий мусор, но и биологические отходы своей жизнедеятельности. Стоит спустить собаку с поводка – будь готов отмывать ее от переваренных шашлыков, сдобренных алкоголем».

Автор письма призывает горожан «оставаться людьми». «Если каждый начнет с самого себя, глядишь, и город станет немного чище», – заключает он.