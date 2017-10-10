В Брянской области прогнозируют дождь и сильный ветер
12 октября в Брянской области будет дождливо и ветрено.
По данным ГУ МЧС по Брянской области, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями, ночью и днем дождь.
Ветер западный, ночью 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду, днем скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 3-8 градусов, днем 8-13 градусов тепла.
Новости регионов
12 Октября, 2017
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О необходимости разделять проблемы, которые преследуют муниципальный транспорт, и проблемы частных перевозчиков озвучил председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич на заседании рабочей группы в Брянской областной Думе по вопросам общественного транспорта и перевозкам пассажиров.
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