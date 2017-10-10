Поиск по сайту

В Брянской области прогнозируют дождь и сильный ветер

Опубликовано Вчера, 19:00

12 октября в Брянской области будет дождливо и ветрено.

По данным ГУ МЧС по Брянской области, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями, ночью и днем дождь.

Ветер западный, ночью 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду, днем скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 3-8 градусов, днем 8-13 градусов тепла.

 1860
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянской области установилась холодная, дождливая погода
  • В Брянской области прогнозируют дожди, грозы и град
  • 5 июня в Брянске потеплеет до 24 градусов
  • В Брянскую область идут дожди с грозами
  • В Брянскую область идет непогода
    •
    Новости регионов
    В Смоленской области водитель за попытку дачи взятки полицейскому ответит в суде
    17:13:35 11-10-2017
    Смоленский следком завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Ленинградской области, которого обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    В смоленском Одинцово могут построить высотку
    16:11:32 11-10-2017
    Мэр Смоленска Владимир Соваренко 10 октября подписал документ о предоставлении участка площадью 1, 2 гектара в поселке Одинцово под возведение многоэтажки.
    Троих жителей Холм-Жирковского района подозревают в грабеже
    15:13:25 11-10-2017
    Полиция Холм-Жирковского района задержала двух ранее судимых местных жителей 32-х и 33-х лет, подозреваемых в грабеже и избиении мужчины, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
    В Смоленскую область завезли вторую партию вакцины против гриппа
    14:10:11 11-10-2017
    Первая партия вакцины против гриппа в объеме 50% в Смоленскую область поступила в августе 2017 года, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
    Проезд транспорта по улице Декабристов в Смоленске ограничили
    13:04:51 11-10-2017
    Движение автомобилей в Смоленске по улице Декабристов ограничили на два дня, об этом сообщили в комитете по информационной политике администрации города.
    Все жилые дома в Смоленске подключены к теплу
    12:35:18 11-10-2017
    Смоленский филиал компании «Квадра» включил отопление во всех жилых домах областного центра, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
    12 Октября, 2017
    		 +8 $58€69
    Лента новостей
    Вчера, 19:00
    В Брянской области прогнозируют дождь и сильный ветер
    Вчера, 18:20
    В Брянске кассир по глупости лишила компанию 164 тысячи рублей
    Вчера, 17:40
    В Брянске пьяный водитель без «прав» пошел на обгон и устроил ДТП
    Вчера, 17:00
    Брянский блогер рассказал о полицейских пытках и угрозах (ВИДЕО)
    Вчера, 16:40
    Брянцев зовут в православные добровольцы
    Вчера, 16:00
    В Дубровском районе автокран задел провода: дорожника убило током
    Вчера, 15:20
    На Калинина в Брянске «ВАЗ» едва не въехал в дом (ФОТО)
    Вчера, 14:40
    Брянские собачники жалуются на гадящих горожан
    Вчера, 14:00
    Брянцев приглашают на работу в МЧС
    Вчера, 13:24
    На новозыбковской трассе водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил пешехода
    Вчера, 08:30
    Школьник на мопеде на ходу обокрал пенсионерку из Погара
    Вчера, 08:00
    12 октября в Бежице понизят напор воды
    10-10-2017, 22:58
    Председатель облдумы Попков возглавил брянских единороссов
    10-10-2017, 19:00
    Богомаз назвал Дворец Гагарина в Брянске губернаторским
    10-10-2017, 18:20
    Брянцы участвовали в семинаре шихана Ульфа Эвенаса по айкидо
    10-10-2017, 17:46
    Мастер брянской колонии и заключенный с женой организовали наркобизнес
    10-10-2017, 17:00
    Брянца, убившего таксиста и сжегшего труп, приговорили к 17 годам
    10-10-2017, 16:20
    Брянец впал в кому после драки – виновного нашли по медсправке
    10-10-2017, 15:40
    В Брянске собирают 148 тысяч рублей на памятник рок-музыканту Чижикову
    10-10-2017, 15:00
    Брянским школьникам с задержками платили за летний труд
    10-10-2017, 14:20
    На компьютерное обучение брянских пенсионеров потратят 600 тысяч рублей
    10-10-2017, 14:20
    В Брянске задержали таджика с 245 граммами героина
    10-10-2017, 13:40
    В Навле столкнулись Toyota Rav 4 и Volkswagen Transporter: двое ранены
    10-10-2017, 13:04
    На Брянщине появилась кролиководческая мега-ферма
    10-10-2017, 13:00
    В Брянске работникам ООО «33 дуба» перестали платить зарплату
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 17:04
    Было болото – стала дорога. Как строятся брянские магистрали?
    Вчера, 13:27
    Клиентов «Дом.ru Бизнес» защитят решения «Лаборатории Касперского»
    10-10-2017, 11:29
    Браконьер с арбалетом арестован за криминальный убой скота на мираторговской ферме
    9-10-2017, 18:06
    У «Дом.ru Клуб» появились новые партнеры
    9-10-2017, 11:29
    "Варяг" открывает сезон на катке
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Брянских женщин пригласили на бесплатное обследование груди
    Общество О главном
    Макс Фадеев выложил фото несовершеннолетней брянской Евы
    Общество О главном
    В 39-й школе Брянска положили конец поборам
    Новости Происшествия
    Под Брянском «Мерседес» разорвало на части в ДТП с «КамАЗом»
    Общество О главном
    Мастер брянской колонии и заключенный с женой организовали наркобизнес
    Новости партнёров
    Опора России
    Проблемы муниципального транспорта нельзя смешивать с проблемами перевозчиков – Гринкевич

    Проблемы муниципального транспорта нельзя смешивать с проблемами перевозчиков – Гринкевич

    О необходимости разделять проблемы, которые преследуют муниципальный транспорт, и проблемы частных перевозчиков озвучил председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич на заседании рабочей группы в Брянской областной Думе по вопросам общественного транспорта и перевозкам пассажиров.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года

    «Ростелеком» запустил новый этап конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет».

    МРСК новости
    Брянскэнерго получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

    Брянскэнерго получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).

    РЖД новости
    Акция «Внимание, переезд!» в Брянской области продлится до 20 октября

    Акция «Внимание, переезд!» в Брянской области продлится до 20 октябряАкция «Внимание, переезд!» в Брянском регионе МЖД продлится до 20 октября. Железнодорожники продолжат посещать автотранспортные предприятия и проводить разъяснительную работу с водителями, а также устраивать совместные с сотрудниками ГИБДД рейды на переездах.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.