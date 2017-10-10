В Брянской области прогнозируют дождь и сильный ветер

12 октября в Брянской области будет дождливо и ветрено.

По данным ГУ МЧС по Брянской области, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями, ночью и днем дождь.

Ветер западный, ночью 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду, днем скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 3-8 градусов, днем 8-13 градусов тепла.