Брянцы пожаловались на «добрую женщину», из-за которой замерзает целый дом

Дом № 42 по улице Пушкина в Володарском районе Брянска до сих пор не отапливается. Жильцы обвиняют соседку.

Крик души замерзающих володарцев опубликован в соцсетях. «Пишу от имени жителей дома номер 42 по улице Пушкина Володарского района Брянска», – сообщила его автор Марья Мосякова.

По ее словам, в разгар отопительного сезона «пожилые люди спасаются, включая газовые конфорки, другие круглосуточно используют электрические обогреватели, на стенах квартир уже образовался мокрый налет, взрослые и дети спят в одежде».

«А вся проблема в доброй женщине с широкой русской душой, проживающей на первом этаже нашего дома. Точнее сказать, она владеет данной недвижимостью, но в квартире не проживает. Естественно, не ощущает всех прелестей нашей жизни без тепла, – рассказала Марья Мосякова. – Она категорически против запуска отопления, ведь для этого именно в ее владениях необходимо (по программе капитального ремонта, с которым нам тоже очень «повезло») произвести строительно-монтажные работы».

Она пояснила, что о происходящем проинформированы органы власти и прокуратура. «Но, как известно, пока широкая общественность не осведомлена, то и проблемы нет. Мы очень надеемся на благополучный исход данного дела», – также сообщила автор жалобы.