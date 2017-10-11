Бежицкий и Советский районы Брянска лидируют по росту числа ВИЧ-инфицированных

В Брянске растет число ВИЧ-инфицированных. Лидируют Бежицкий и Советский районы.

По данным областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, только в первом квартале 2017 года в Брянске зарегистрирован 1101 случай ВИЧ-инфекции. При этом было выявлено 44 новых случаев – на 25,7% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Рост обусловлен увеличением в 1,7 раза числа заразившихся при внутривенном употреблении наркотиков. В Бежицком районе заболеваемость выросла в 1,9 раза, число заразившихся при употреблении наркотиков выросло с 2 в 2016 году до 11 в 2017-м. В Советском районе заболеваемость выросла в 1,8 раза.

Всего в Брянской области проживают более 2 тысяч ВИЧ-инфицированных. Треть из них зарегистрированы в Брянске.