Бежицкий и Советский районы Брянска лидируют по росту числа ВИЧ-инфицированных
В Брянске растет число ВИЧ-инфицированных. Лидируют Бежицкий и Советский районы.
По данным областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, только в первом квартале 2017 года в Брянске зарегистрирован 1101 случай ВИЧ-инфекции. При этом было выявлено 44 новых случаев – на 25,7% больше, чем в первом квартале прошлого года.
Рост обусловлен увеличением в 1,7 раза числа заразившихся при внутривенном употреблении наркотиков. В Бежицком районе заболеваемость выросла в 1,9 раза, число заразившихся при употреблении наркотиков выросло с 2 в 2016 году до 11 в 2017-м. В Советском районе заболеваемость выросла в 1,8 раза.
Всего в Брянской области проживают более 2 тысяч ВИЧ-инфицированных. Треть из них зарегистрированы в Брянске.
Новости регионов
13 Октября, 2017
|+7
|$58
|€69
Тренеры бывают разные. Кто-то до седьмого пота гоняет футболистов, кто-то обучает фигуристов технике прыжков…
«Ростелеком» запустил новый этап конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет».
Ветераны филиала ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» побывали с экскурсией в городе Орле.
18 и 19 октября с 9:00 до 14:00 железнодорожный переезд 400 км, расположенный на станции Синезёрки, будет закрыт для движения автотранспорта в связи с ремонтом пути.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.