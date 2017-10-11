Брянцы превращаются в Марио по пути к мусорке

Жители Володарского района Брянска сравнили себя с персонажем игры «Марио».

«Володарский район, улица Кольцова. Простой проход выкинуть мусор превращается в игру «Марио»: все время только и прыгаешь, чтобы не угодить в лужу», – пожаловалась в соцсетях местная жительница Тятьяна.

По ее словам, коммунальщикам необходимо засыпать площадку щебнем, однако они проблему игнорируют.

«Что вам не нравится? Правительство заботится о вашей физической форме! Где вы еще за бесплатно попрыгаете?», «Прокачивайте себя в метании мусорных пакетов. Как знать, может, в вашем дворе получится олимпийский чемпион по метанию ядра или молота», «На Володарке у нас все дороги такие», – отмечают интернет-пользователи.