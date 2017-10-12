В Брянске закидали яйцами Audi «оленя парковки»

В Брянске Audi закидали яйцами из-за «неправильной» парковки.

Парковочная война разгорелась во дворе многоэтажкки по улице Спартаковской в Советском районе. Один из местных жителей запечатлел происходившее на фото.

По его словам, водитель Audi при парковке перекрыл проезд для других машин. «В номинации «Олень парковки, или Как не стоит парковаться»… побеждает», – сообщил он в соцсетях. На снимках видно, что недовольные жильцы дома забросали Audi яйцами.

Пост вызвал жаркие дебаты. Мнения брянцев разделились – интернет-пользователи спорят, кто же припарковался первым: водитель Audi или водитель Nissan. Большинство все же винят водителя Nissan.

«Я сомневаюсь, что «Ауди» стала не так. Как бы он так заехал? Если ему «Альмера» мешает. Олень тут другой», «Друзья, уверен, что «Ауди» с ночи так стоит. Почему «Альмера» так припарковался, редиска, думаю, просто не подумав, он это сделал. Любой может оказаться в такой ситуации с утра. Почему-то у нас принято сразу «наказать» товарища, причем наплевав на других автомобилистов, которые теперь не смогут там проехать. Но главное, что не на тебя будут думать, а на него», «Обратите внимание, что «Ауди» запаркована так, что задний бампер находится на бордюре, дабы перед ним могли проехать машины. Еще один аргумент в пользу «Ауди», – пишут брянцы.

При этом местные жители сообщают, что «уже не в первый раз машины страдают от яиц в этом дворе».