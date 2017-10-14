Помочившиеся на машину полицейские прославили Брянск

Новость о брянских полицейских, справивших нужду на машину, разошлась по интернет-просторам.

Напомним, инцидент произошел еще в сентябре 2015 года. Житель Бежицкого района заметил во дворе полицейских, один из которых мочился на его машину, припаркованную во дворе.

Брянец сначала обругал хулигана с балкона, а затем спустился во двор, где произошла потасовка. Мужчину обвинили в применении насилия к представителям власти, однако Бежицкий районный суд оправдал его за отсутствием состава преступления.

Сейчас прокуратура и потерпевшие правоохранители пытаются оспорить это решение в областном суде.

Между тем новость о вопиющем поведении брянских полицейских облетела Интернет, собрав огромное количество комментариев.

«Однако этот процесс порвал шаблон о российском правосудии», «В какой параллели находится эта вселенная?», «Я так понимаю, ППС настолько тупые, что, помимо того, чтобы не афишировать это дело и свалить по-быстрому, подали в суд», «Еще заставить машину отмыть. Сообразил, блин. Кустов ему мало – надо чужую собственность обоссать», «Как можно поднять имидж полиции, если сами полицейские делают все, чтобы смешать с говном все свои заслуги?» –рассуждают интернет-пользователи.

Сами брянцы отмечают повышенный интерес к своему городу. «Теперь все знают, что Брянск существует», «А то все спрашивают, что это за город», «Брянск в топе», – пишут они.