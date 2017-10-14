У посетительницы ночного клуба в Брянске украли телефон за 40 тысяч

Жительница Бежицкого района Брянска лишилась дорогого мобильного телефона.

В полиции она рассказала, что отдыхала в ночном клубе. Телефон стоимостью 40 тысяч рублей пропал при неизвестных ей обстоятельствах.

Полицейские выяснили, что телефон украла 19-летняя жительница Бежицы. Она пыталась разблокировать телефон в сервисной мастерской. Однако работники компании догадались, что имеют дело с криминалом, и отказали в помощи.

Подозреваемую задержали. Телефон у нее удалось изъять – его вернули владелице.

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