У посетительницы ночного клуба в Брянске украли телефон за 40 тысяч
Жительница Бежицкого района Брянска лишилась дорогого мобильного телефона.
В полиции она рассказала, что отдыхала в ночном клубе. Телефон стоимостью 40 тысяч рублей пропал при неизвестных ей обстоятельствах.
Полицейские выяснили, что телефон украла 19-летняя жительница Бежицы. Она пыталась разблокировать телефон в сервисной мастерской. Однако работники компании догадались, что имеют дело с криминалом, и отказали в помощи.
Подозреваемую задержали. Телефон у нее удалось изъять – его вернули владелице.
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Новости регионов
17 Октября, 2017
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