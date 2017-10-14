Жительница Курска пожаловалась на сиротское питание в брянском санатории

Жительница Курска столкнулась с недоеданием в брянском санатории «Домашово».

«Питание в санатории очень плохое, закормили капустой и свеклой. Питание одно и то же, разнообразия нет никакого. Хлеба дают по два тонких кусочка», – пожаловалась женщина на сайте департамента здравоохранения Брянской области.

Пока на ее вопрос никто из официальных лиц не ответил.

Отметим, что стоимость взрослой путевки в «Домашово», расположенный в 13 километрах от Сельцо, доходит до 5060 рублей в сутки. По направлению врача жители регионов России могут пройти реабилитацию в санатории бесплатно.