Жительница Курска пожаловалась на сиротское питание в брянском санатории
Жительница Курска столкнулась с недоеданием в брянском санатории «Домашово».
«Питание в санатории очень плохое, закормили капустой и свеклой. Питание одно и то же, разнообразия нет никакого. Хлеба дают по два тонких кусочка», – пожаловалась женщина на сайте департамента здравоохранения Брянской области.
Пока на ее вопрос никто из официальных лиц не ответил.
Отметим, что стоимость взрослой путевки в «Домашово», расположенный в 13 километрах от Сельцо, доходит до 5060 рублей в сутки. По направлению врача жители регионов России могут пройти реабилитацию в санатории бесплатно.
Новости регионов
17 Октября, 2017
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