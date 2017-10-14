Уволенный работник пожаловался на брянскую «Строму»

После увольнения работник брянского ООО «Комбинат Строма» пожаловался на нарушение своих трудовых прав.

Он обратился в Госинспекцию труда в Брянской области. В ходе проверки выяснилось, что вопреки Трудовому кодексу РФ ООО «Комбинат Строма» расторг трудовой договор с работником с нарушением 14-дневного срока. При этом на предприятии не установлены конкретные даты выплаты заработной платы.

Виновного привлекли к административной ответственности. «Строме» предписано устранить нарушения.