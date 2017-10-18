Днем в Брянской области потеплеет до +18
В Брянскую область пришло кратковременное потепление.
По данным регионального ГУ МЧС, днем 18 октября в области будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие – до 2 миллиметров – дожди. Порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до 13-18 градусов тепла.
А уже 19-20 октября, сообщили в Гидрометцентре России, температура понизится на 2-5 градусов.
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18 Октября, 2017
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