Брянское МЧС ищет юриста

В ФГКУ «1-й отряд федеральной противопожарной службы по Брянской области» МЧС России требуется юрисконсульт.

Кандидат должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы. Ему обещают ежегодные отпуска и обязательное медицинское страхование на время прохождения службы.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отделение по кадровой и воспитательной работе по телефону 8 (4832) 91-23-65.

Напомним, ранее в МЧС объявили набор на должность на должность старшего инструктора по вождению пожарной машины – водителя пожарно-спасательной части.