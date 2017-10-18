Брянское МЧС ищет юриста
В ФГКУ «1-й отряд федеральной противопожарной службы по Брянской области» МЧС России требуется юрисконсульт.
Кандидат должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы. Ему обещают ежегодные отпуска и обязательное медицинское страхование на время прохождения службы.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отделение по кадровой и воспитательной работе по телефону 8 (4832) 91-23-65.
Напомним, ранее в МЧС объявили набор на должность на должность старшего инструктора по вождению пожарной машины – водителя пожарно-спасательной части.
Новости регионов
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18 Октября, 2017
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