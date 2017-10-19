Брянцы сдвинули начало авиаперелетов в Москву

Из-за низкого спроса на билеты начало вылетов Брянск – Москва отложили.

Как сообщили в группе Международного аэропорта «Брянск», авиакомпания S7 приняла решение сдвинуть начало рейсов на 14 декабря. Ранее сообщалось, что авиасообщение между Брянском и Москвой стартует 3 ноября.

Расписание остается прежним, как и минимальная стоимость билета – порядка 2,2 тысячи рублей без багажа.

Перенос начала рейсов связан с отсутствием спроса на авиабилеты. Брянцы «по традиции» выбирают железнодорожное сообщение, которое обходится значительно дешевле.

В группе Брянского аэропорта отмечают, что ситуацию, вероятно, могла бы исправить реклама авиаперелетов, в том числе в соседних регионах.