Брянцы сдвинули начало авиаперелетов в Москву
Из-за низкого спроса на билеты начало вылетов Брянск – Москва отложили.
Как сообщили в группе Международного аэропорта «Брянск», авиакомпания S7 приняла решение сдвинуть начало рейсов на 14 декабря. Ранее сообщалось, что авиасообщение между Брянском и Москвой стартует 3 ноября.
Расписание остается прежним, как и минимальная стоимость билета – порядка 2,2 тысячи рублей без багажа.
Перенос начала рейсов связан с отсутствием спроса на авиабилеты. Брянцы «по традиции» выбирают железнодорожное сообщение, которое обходится значительно дешевле.
В группе Брянского аэропорта отмечают, что ситуацию, вероятно, могла бы исправить реклама авиаперелетов, в том числе в соседних регионах.
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19 Октября, 2017
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