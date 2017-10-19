В МЧС пояснили, почему пожарные приезжают без воды

В Брянском МЧС ответили на упреки в непрофессионализме.

«Регулярно на пожарах специалисты слышат упреки от жителей в том, что приехали тушить пожар без воды в цистерне», – сообщили в ведомстве, отметив, что «удивление некомпетентного человека вполне понятно, когда пожарный расчет, вместо того, чтобы скорее приступить к тушению, теряет драгоценные секунды на подключение насосов к гидранту».

Установка пожарного автомобиля на водоисточник – главная возможность повысить тактический потенциал отделения, ведь запаса автоцистерны хватает максимум на 10 минут работы, а этого часто бывает недостаточно, пояснили в МЧС.

Незамедлительное применение воды из автоцистерны оправданно в случаях, когда возникает угроза взрыва, аварии, обрушения или срыва работ по спасению людей. Содержимое баков может быть использовано для ограничения распространения огня до прибытия дополнительных пожарных подразделений.

Если для тушения, например машины, достаточно запаса огнетушащих средств в цистерне, установка на водоисточник не производится. Соотношение количества средств и степени пожара пожарные оценивают на месте.

«Основная задача населения в данном контексте – обеспечить доступ к пожарным гидрантам и дать возможность пожарным исполнять свой профессиональный долг», – заключили в Брянском МЧС.