Поиск по сайту

В МЧС пояснили, почему пожарные приезжают без воды

Опубликовано Сегодня, 10:37

В Брянском МЧС ответили на упреки в непрофессионализме.

«Регулярно на пожарах специалисты слышат упреки от жителей в том, что приехали тушить пожар без воды в цистерне», – сообщили в ведомстве, отметив, что «удивление некомпетентного человека вполне понятно, когда пожарный расчет, вместо того, чтобы скорее приступить к тушению, теряет драгоценные секунды на подключение насосов к гидранту».

Установка пожарного автомобиля на водоисточник – главная возможность повысить тактический потенциал отделения, ведь запаса автоцистерны хватает максимум на 10 минут работы, а этого часто бывает недостаточно, пояснили в МЧС.

Незамедлительное применение воды из автоцистерны оправданно в случаях, когда возникает угроза взрыва, аварии, обрушения или срыва работ по спасению людей. Содержимое баков может быть использовано для ограничения распространения огня до прибытия дополнительных пожарных подразделений.

Если для тушения, например машины, достаточно запаса огнетушащих средств в цистерне, установка на водоисточник не производится. Соотношение количества средств и степени пожара пожарные оценивают на месте.

«Основная задача населения в данном контексте – обеспечить доступ к пожарным гидрантам и дать возможность пожарным исполнять свой профессиональный долг», – заключили в Брянском МЧС.

 1810
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Фокинском районе сгорел дом
  • На улице Фокина в Брянске потушили горящую квартиру
  • В Карачеве горела квартира
  • Брянские пожарные развеяли миф о сне на работе
  • 16 июля в Брянске понизят напор воды
    • Новости регионов
    Из столицы до Вязьмы будут курсировать дополнительные «Ласточки»
    20:38:43 21-10-2017
    Российская железная дорога 11 декабря планирует запустить дополнительные поезда «Ласточки» из столицы до Вязьмы Смоленской области, об этом сообщили в пресс-службе компании.
    В Смоленске перекроют движение по улицам Маяковского и Коненкова
    19:25:40 21-10-2017
    Движение ограничат в Смоленске 22 октября по улицам Коненкова, Маяковского и Коммунистической, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    Инцидент в Смоленском районе. Велосипедист угодил под большегруз
    18:49:26 21-10-2017
    Велосипедист получил травмы, угодив под грузовик Renault Premium в Рославльском районе 20 октября, об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
    На улице Крупской в Смоленске нашли тело 20-летнего парня
    18:36:33 20-10-2017
    Труп 20-летнего жителя Сафоновского района обнаружили на улице Крупской в областном центре 20 октября, сообщили в правоохранительных органах.
    Инцидент в Смоленске. На медика неврологического диспансера напала посетительница
    16:23:54 20-10-2017
    В смоленском психоневрологическом клиническом диспансере произошло нападение на главного врача, история случилась 20 октября, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
    Певец Дима Билан после выступления в Смоленске нашел кошку Музу
    14:57:04 20-10-2017
    Популярный певец Дима Билан дал концерт в Смоленске 19 октября, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
    21 Октября, 2017
    		 +4 $58€68
    Лента новостей
    Сегодня, 11:17
    В Клинцах женщина на Mitsubishi сбила 79-летнего пенсионера
    Сегодня, 11:12
    В Брянске водитель «Логана» вылетел на красный и протаранил «Инфинити»
    Сегодня, 11:01
    Брянский автоинспектор бросился чинить машину иногороднего водителя
    Сегодня, 10:51
    В двух районах Брянской области пройдут сплошные проверки
    Сегодня, 10:43
    На Салтыкова-Щедрина в Брянске сгорел второй дом за неделю
    Сегодня, 10:37
    В МЧС пояснили, почему пожарные приезжают без воды
    Вчера, 18:00
    В Брянске разрушается новая плитка в Семеновском сквере
    Вчера, 17:30
    В Брянскую область привезут мощи Луки Крымского (РАСПИСАНИЕ)
    Вчера, 17:00
    Дорогу к брянскому придорожному кафе снесут по решению суда
    Вчера, 16:31
    23 октября на Костычева в Брянске пройдут сплошные проверки
    Вчера, 16:20
    По Брянску и Путевке разгуливают бесхозные пони (ФОТО)
    Вчера, 15:40
    У АЗС под Брянском водитель Mitsubishi въехал в «МАЗ»
    Вчера, 15:00
    Богомаз потребовал «эстетически привлекательную» лестницу к набережной
    Вчера, 14:20
    Пенсионер погиб при ночном пожаре в Климовском районе
    Вчера, 13:40
    На Объездной в Брянске водитель Honda Civic сбил пешехода
    Вчера, 13:00
    Брянцам рассказали о новых правах сотрудников ГИБДД
    Вчера, 12:30
    В Семеновском сквере Брянска устанавливают «фаллические» фонари (ФОТО)
    Вчера, 12:00
    Из-за угрозы теракта эвакуировали студентов и преподавателей БГТУ (ФОТО)
    Вчера, 11:57
    Из-за экономического форума запретили парковку на Горького в Брянске
    Вчера, 11:30
    Брянец стал «беременным папой» на телеканале «Ю» (ВИДЕО)
    Вчера, 11:00
    В Большом Полпино почти час тушили загоревшийся дом
    Вчера, 10:30
    В Брянске пенсионер избил и задушил 38-летнего собутыльника
    Вчера, 10:00
    В Брянске умерла пенсионерка, сбирая автомобилисткой на обочине
    Вчера, 09:30
    Брянцев просят поделиться новогодними елками с Фокинским районом
    Вчера, 09:00
    Лестница на бульваре Гагарина в Брянске больше не затонет
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 14:13
    Во всех автомобилях мира
    19-10-2017, 16:51
    Чеснок и Штырь задели за живое. В Брянске прошла премьера фильма молодого режиссера Александра Ханта
    19-10-2017, 12:46
    «Дом.ru» предлагает подключаться к своей Wi-Fi сети на высокой скорости и без рекламы
    19-10-2017, 11:22
    "Мираторг" инвестирует в завод по производству супов в Брянской области 5 млрд рублей
    18-10-2017, 17:38
    Золото на тарелочке. Шесть престижных медалей - заслуженная награда
    Актуальные темы
    Политика О главном
    Богомазу пригрозили увольнением за срыв отопительного сезона
    Общество Новость дня
    Дорогу к брянскому придорожному кафе снесут по решению суда
    Общество О главном
    Брянцы победили алкоторговцев из «Красного & белого»
    Общество О главном
    Брянский автоинспектор бросился чинить машину иногороднего водителя
    Общество О главном
    В Брянске женщины могут бесплатно обследоваться на рак груди
    Новости партнёров
    Опора России
    Лабиринты судьбы

    Лабиринты судьбы

    Классный руководитель все мои сочинения хранила, а потом в школе их читала. Стихи писал. Даже учился затем на литфаке.

    Ростелеком новости
    В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов

    На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.

    МРСК новости
    Брянскэнерго предупреждает: неправильная эксплуатация автономных источников питания опасна для жизни!

    В настоящее время у жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания.
    РЖД новости
    На станции Навля введена в эксплуатацию экологичная система отопления

    На станции Навля введена в эксплуатацию экологичная система отопленияНа станции Навля в Брянской области в эксплуатацию введена новая электрокотельная для обогрева служебных помещений работников путевого комплекса. Строительство объекта проходило в рамках реализации инвестиционной программы по внедрению ресурсосберегающих технологий ОАО «РЖД», а также Года экологии в России.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.