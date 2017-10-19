В МЧС пояснили, почему пожарные приезжают без воды
В Брянском МЧС ответили на упреки в непрофессионализме.
«Регулярно на пожарах специалисты слышат упреки от жителей в том, что приехали тушить пожар без воды в цистерне», – сообщили в ведомстве, отметив, что «удивление некомпетентного человека вполне понятно, когда пожарный расчет, вместо того, чтобы скорее приступить к тушению, теряет драгоценные секунды на подключение насосов к гидранту».
Установка пожарного автомобиля на водоисточник – главная возможность повысить тактический потенциал отделения, ведь запаса автоцистерны хватает максимум на 10 минут работы, а этого часто бывает недостаточно, пояснили в МЧС.
Незамедлительное применение воды из автоцистерны оправданно в случаях, когда возникает угроза взрыва, аварии, обрушения или срыва работ по спасению людей. Содержимое баков может быть использовано для ограничения распространения огня до прибытия дополнительных пожарных подразделений.
Если для тушения, например машины, достаточно запаса огнетушащих средств в цистерне, установка на водоисточник не производится. Соотношение количества средств и степени пожара пожарные оценивают на месте.
«Основная задача населения в данном контексте – обеспечить доступ к пожарным гидрантам и дать возможность пожарным исполнять свой профессиональный долг», – заключили в Брянском МЧС.
Новости регионов
21 Октября, 2017
|+4
|$58
|€68
Классный руководитель все мои сочинения хранила, а потом в школе их читала. Стихи писал. Даже учился затем на литфаке.
На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.
В настоящее время у жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания.
На станции Навля в Брянской области в эксплуатацию введена новая электрокотельная для обогрева служебных помещений работников путевого комплекса. Строительство объекта проходило в рамках реализации инвестиционной программы по внедрению ресурсосберегающих технологий ОАО «РЖД», а также Года экологии в России.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.