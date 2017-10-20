В Брянске предпринимателя судят за массаж без лицензии

В Брянске индивидуальный предприниматель стал фигурантом административного дела за массаж без лицензии.

Как сообщили в областной прокуратуре, в салоне красоты в Володарском районе клиентам предлагали платный массаж – при этом лицензии на осуществление медицинской деятельности предприниматель не получал.

Нарушение выявили сотрудники департамента здравоохранения Брянской области, которые затем передали материалы в прокуратуру.

Административное дело о предпринимательской деятельности без лицензии рассмотрит областной арбитражный суд. Сейчас, по данным прокуратуры, незаконная деятельность прекращена.