В Брянске предпринимателя судят за массаж без лицензии
В Брянске индивидуальный предприниматель стал фигурантом административного дела за массаж без лицензии.
Как сообщили в областной прокуратуре, в салоне красоты в Володарском районе клиентам предлагали платный массаж – при этом лицензии на осуществление медицинской деятельности предприниматель не получал.
Нарушение выявили сотрудники департамента здравоохранения Брянской области, которые затем передали материалы в прокуратуру.
Административное дело о предпринимательской деятельности без лицензии рассмотрит областной арбитражный суд. Сейчас, по данным прокуратуры, незаконная деятельность прекращена.
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23 Октября, 2017
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