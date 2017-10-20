В Клинцах учителя обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка
В Клинцах учитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Как сообщили в региональной прокуратуре, ведется расследование. При этом в нарушение Трудового кодекса РФ учитель продолжил вести уроки, тогда как директор был обязан отстранить его от работы.
В адрес начальника отдела образования Клинцовской городской администрации прокуратура внесла представление об устранении нарушений.
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23 Октября, 2017
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