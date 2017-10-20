Поиск по сайту

В Клинцах учителя обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка

Опубликовано Сегодня, 14:20

В Клинцах учитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как сообщили в региональной прокуратуре, ведется расследование. При этом в нарушение Трудового кодекса РФ учитель продолжил вести уроки, тогда как директор был обязан отстранить его от работы.

В адрес начальника отдела образования Клинцовской городской администрации прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

 1290
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Чиновник мэрии Брянска незаконно работал паспортистом ТСЖ
  • В Клинцах чиновники скрывали информацию о доходах и имуществе
  • Родителей «детей-маугли» накажут за шокирующие методы воспитания
  • В Брянске наградят победителей конкурса «Учитель года-2015»
  • В прокуратуре возмущены безответственностью учителей школы № 11
    •
    Новости регионов
    Инцидент на Соболева в Смоленске. Пешеход угодил под колеса авто «МАЗ»
    17:31:35 23-10-2017
    Мужчина получило травмы, попав под колеса «МАЗа» на улице Соболева в областном центре 23 октября, об этом сообщил Смоленский автопортал.
    В Смоленске на улице Шевченко нашли тело 29-летнего парня
    16:45:14 23-10-2017
    Труп молодого человека 23 октября в Смоленске на улице Шевченко нашли в траншее, такая информация появилась в местных СМИ.
    Директор фирмы международных автоперевозок, обвиняемый в даче взятки, заплатит 1 миллион рублей штрафа
    15:55:45 23-10-2017
    Смоленский суд признал виновным в даче взятки в крупном размере гражданина Республики Беларусь, генерального директора фирмы, занимающейся международными автомобильными перевозками, об этом сообщила пресс-служба следкома.
    Житель Глинковского района получил срок за жестокое избиение знакомого
    14:18:40 23-10-2017
    Мужчину из Глинковского района, обвиняемого в избиении знакомого, приговорили к 5, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
    За бизнес-завтраком встретились туроператоры Беларуси и Смоленска
    14:00:00 23-10-2017
    Представители туриндустрии Смоленска и Беларуси презентовали друг другу новые программы и туры во время деловой встречи, которая состоялась в Смоленске 18 октября в КВЦ имени Тенишевых, об этом сообщил туристский визит-центр «Смоленский терем».
    Для туристов во Фленове откроют храм Святого Духа
    13:03:20 23-10-2017
    Церковь Святого Духа во Фленове, крупнейший памятник историко-культурного наследия Смоленской области, планируют открыть осенью 2017 года, об этом сообщили в музее-заповеднике.
    23 Октября, 2017
    		 -2 $58€68
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    Восстание машин и губернатор-робот: брянцы обсуждают сельхозпланы Богомаза
    Сегодня, 18:20
    В Бежице нашли противотанковую мину
    Сегодня, 17:40
    Богомазов заподозрили в использовании ГМО (ВИДЕО)
    Сегодня, 17:00
    Сотрудница «Брянского леса» выкормила новорожденную косулю (ФОТО)
    Сегодня, 16:20
    Парковку у Круглого сквера в Брянске запретили на три дня
    Сегодня, 15:40
    Осужден организатор вымогательств в «денинской» колонии в Клинцах
    Сегодня, 15:00
    В Почепском районе на людей нападают бешеные лисы
    Сегодня, 14:20
    В Клинцах учителя обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка
    Сегодня, 13:40
    Пассажирка «Яндекс. Такси» ранена в ДТП в Брянске (ФОТО)
    Сегодня, 13:00
    Жительнице Брянска грозит до четырех лет за покупку радиомикрофона
    Сегодня, 12:30
    У двоих брянцев изъяли поддельные сигареты и алкоголь на 16 миллионов
    Сегодня, 12:00
    В Брянске предпринимателя судят за массаж без лицензии
    Сегодня, 11:30
    В Брянске 21-летний водитель «ВАЗа» «опрокинул» «Иж» с коляской
    Сегодня, 11:00
    Три машины и маршрутка столкнулись на Городищенской горке в Брянске (ФОТО)
    Сегодня, 10:30
    Богомаз: «Будет механизатор стоять с пультом, а там будет пахаться»
    Сегодня, 09:30
    Брянцы жалуются на отсутствие детских врачей
    Сегодня, 09:29
    Брянские депутаты рассказали, почему не приняли закон о «налоге для богатых»
    Сегодня, 09:00
    Забор у призывного пункта в Брянске изрисовали граффити на тему ЗОЖ (ФОТО)
    Сегодня, 08:30
    Для пятерых брянских детей ищут новых родителей
    Сегодня, 08:00
    Похудевший и «помудревший» Билан выступил в Брянске (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 11:33
    На Московском проспекте водитель Toyota Corolla сбил велосипедиста
    Вчера, 11:27
    Внук Лодкина «пьянючий гонял по Ромашина» – очевидцы
    Вчера, 11:09
    В Новозыбкове автомобилистка сбила подростка на переходе
    Вчера, 11:03
    На Станке Димитрова в Брянске водитель сбил пенсионерку и скрылся
    Вчера, 10:54
    Брянец купил в гипермаркете окуня с червями
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    20-10-2017, 14:13
    Во всех автомобилях мира
    19-10-2017, 16:51
    Чеснок и Штырь задели за живое. В Брянске прошла премьера фильма молодого режиссера Александра Ханта
    19-10-2017, 12:46
    «Дом.ru» предлагает подключаться к своей Wi-Fi сети на высокой скорости и без рекламы
    19-10-2017, 11:22
    "Мираторг" инвестирует в завод по производству супов в Брянской области 5 млрд рублей
    18-10-2017, 17:38
    Золото на тарелочке. Шесть престижных медалей - заслуженная награда
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Дорогу к брянскому придорожному кафе снесут по решению суда
    Общество О главном
    Брянцы победили алкоторговцев из «Красного & белого»
    Новости Происшествия
    Внук Лодкина «пьянючий гонял по Ромашина» – очевидцы
    Общество О главном
    Брянский автоинспектор бросился чинить машину иногороднего водителя
    Новости Происшествия
    Брянец купил в гипермаркете окуня с червями
    Новости партнёров
    Опора России
    Лабиринты судьбы

    Лабиринты судьбы

    Классный руководитель все мои сочинения хранила, а потом в школе их читала. Стихи писал. Даже учился затем на литфаке.

    Ростелеком новости
    В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов

    На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.
    МРСК новости
    Брянскэнерго предупреждает: неправильная эксплуатация автономных источников питания опасна для жизни!

    В настоящее время у жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания.
    РЖД новости
    Дополнительные пассажирские поезда свяжут Брянскую область с Москвой и Санкт-Петербургом в период ноябрьских праздников

    Дополнительные пассажирские поезда свяжут Брянскую область с Москвой и Санкт-Петербургом в период ноябрьских праздниковВ период празднования Дня народного единства для удобства пассажиров назначены дополнительные пассажирские поезда, которые доставят жителей Брянской области до Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. 

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.