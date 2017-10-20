Богомазов заподозрили в использовании ГМО

В Сети звучат мнения об использовании ГМО на брянских полях.

Как сообщает брянский блогер Николай Виткевич, «свет на неприятные тайны брянской власти» пролил Виктор Ширенко, один из бывших членов партии «Партия великое Отечество», которую возглавляет Николай Стариков.

«В видеоролике, в котором он описывает случаи беззакония и произвола властной вертикали, Виктор привел пример ситуацию в Брянской области. Он рассказал о схеме, реализуемой фирмой ООО «Картофельный альянс», принадлежащей сыновьям губернатора Богомаза и Жутенкова», – пишет Виткевич.

По словам Ширенко, «Картофельный альянс» активно сотрудничает с гигантами ГМО-технологий.

«Приезжаем в Брянск. Сидит губернатор. Фамилия Богомаз. Мне самому с фамилией не повезло, но к его тоже вопросы могут быть. В Брянской области существует такая компания, называется «Картофельный альянс». В этом «Картофельном альянсе» один из основных учредителей – сын губернатора Богомаза, директор – другой сын губернатора Богомаза… Владимир Владимирович Путин говорит о недопустимости использования ГМО-технологий. «Картофельный альянс» закупает семенной фонд у Bayer, который полтора года назад куплен Monsanto. Урожаи, который дает картофель от Bayer… очень много, больше, чем обычно. Этого не может быть», – заявил он.

Подобное мнение высказали и авторы программы «АКМ»: адвокат Сергей Маслов и коммунист Александр Куприянов. По их мнению, именно с использованием ГМО-технологий связаны рекордные брянские урожаи. Побочное явление – «уничтожение жителей» области, а заодно и исчезновение комаров.

«Это отлично иллюстрирует то, что информация о проблемах Брянской области все больше начинает просачиваться за пределы региона, несмотря на усилия отдельных подразделений правительства Александра Богомаза», – заключил блогер Виткевич.