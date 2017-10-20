Восстание машин и губернатор-робот: брянцы обсуждают сельхозпланы Богомаза

Брянцы с энтузиазмом восприняли грандиозные планы губернатора Александра Богомаза о том, что вскоре «тракторы будут сами сажать картофель».

Напомним, заявление о будущем сельского хозяйства Брянской области губернатор сделал во время пресс-подхода на VI Славянском международном экономическом форуме.

«В следующем году мы снимем фильм, когда на поле не будет вообще ни одного человека и тракторы будут сами сажать картофель. И не один, а порядка 10 тракторов будут все это делать сами... В ближайшие пять лет будет механизатор стоять с пультом, а там будет пахаться, будет обрабатываться, будет идти посадка, уборка», – в частности сказал Богомаз.

Новость собрала множество комментариев в Сети. Большинство брянцев настроены скептически.

«Но дожить до той поры прекрасной не суждено ни тебе, ни мне», «Где-то я это уже слышал. «Дело было в Пенькове», Матвей Морозов там Тоне тоже лапшу на уши вешал про трактора, которыми будут управлять с пульта. Только было это 1957 году. А сегодня 2017! Что-то мне кажется, что это та же лапша», «А почему бы на место губернатора тоже не посадить машину-робота?» – иронизируют интернет-пользователи.

Есть и те, кто опасается восстания машин при озвученном губернаторе варианте развития событий: «Сначала они сами сажают картофель, а потом начнут войну против людей».

Кого-то беспокоит неизбежное сокращение рабочих мест: «Все меньше и меньше рабочих мест». Кто-то убежден, что все дело в намерении снизить зарплату: «До развития и доступности такой технологии не близко, вот напугают работников так, что будут пахать и за копейки».

Сейчас, по словам Александра Богомаза, молодые брянские зоотехники получают порядка 80 тысяч, агрономы – 60 тысяч рублей.