Москвичке грозит 20 лет колонии за торговлю героином в Брянске

В Брянске направили в суд уголовное дело 39-летней жительницы Москвы, задержанной за наркоторговлю.

Как сообщили в региональной прокуратуре, днем 26 апреля женщина привезла в Брянск 52,6 грамма наркотика, содержавшего героин. В Советском районе она разложила около 11 «закладок». В этот же вечер ее задержали сотрудники регионального УФСБ.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», его рассмотрит Советский районный суд Брянска. Москвичке грозит до 20 лет заключения.