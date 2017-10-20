Москвичке грозит 20 лет колонии за торговлю героином в Брянске
В Брянске направили в суд уголовное дело 39-летней жительницы Москвы, задержанной за наркоторговлю.
Как сообщили в региональной прокуратуре, днем 26 апреля женщина привезла в Брянск 52,6 грамма наркотика, содержавшего героин. В Советском районе она разложила около 11 «закладок». В этот же вечер ее задержали сотрудники регионального УФСБ.
Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», его рассмотрит Советский районный суд Брянска. Москвичке грозит до 20 лет заключения.
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24 Октября, 2017
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