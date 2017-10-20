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Суд запретил сайт «Проститутки Брянска»

Опубликовано Сегодня, 09:30

Суд в очередной раз принял решение о блокировке сайта «Проститутки Брянска».

23 октября дело рассмотрел Володарский районный суд. Он признал информацию, размещенную на сайте «Проститутки Брянска», запрещенной в Российской Федерации.

Под запретом по решению Володарского суда также оказались сайты ubu.ru и pultekonom.ru, предлагающие счетчики, позволяющие не платить за электричество.

Решения суда в силу еще не вступили.

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