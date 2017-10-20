В Белых Берегах сняли на видео козу в «ВАЗе»
Коза – пассажирка «семерки» - стала героем видео, снятого в Белых Берегах.
Видео опубликовано в группе поселка в соцсетях. «Немного юмора с белобережский автостанции», – написал его автор.
На записи видно, как водитель «ВАЗа» с калужскими номерами перевозит козу на заднем сиденье. Коза ведет себя спокойно – так, будто регулярно совершает автопоездки, и внимательно смотрит в окно.
«С бабой куда-то поехал», – комментируют в машине автора видео.
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