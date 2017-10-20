Жительница Трубчевского района пришла на поминки и украла «похоронные»

33-летняя жительница деревни Аладьино Трубчевского района украла 4 тысячи рублей на поминках. Тысячу она оставила скорбящей родственнице покойной.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 28-летняя жительница Аладьино. Она рассказала, что накануне хоронила родственницу. После поминального обеда из ее дома пропали 4 из 5 тысяч рублей, которые остались у нее после оплаты всех расходов на похороны.

В день кражи в доме побывали много местных жителей, сама хозяйка ничего подозрительного не заметила и предположить, кто мог ее обворовать, не могла.

К вечеру полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее несудимая безработная 33-летняя жительница Аладьино.

Сначала она не сознавалась в краже, но затем под тяжестью улик решила сотрудничать со следствием.

Она рассказала, что пришла выразить свои соболезнования. Случайно заметив, как хозяйка спрятала деньги под матрас, она решила взять деньги, чтобы решить свои финансовые проблемы. Четыре тысячных купюры она забрала, а одну оставила хозяйке, понадеявшись, что та не заметит убытка, или же, заметив, не станет поднимать шум.

Почти все деньги женщина в тот же день раздала, погасив долги перед односельчанами. На оставшиеся несколько сотен рублей купила еды.

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