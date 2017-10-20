Брянский блогер снова требует отставки Богомаза, Хлиманкова и Макарова

Блогер и участник программы «Вдребезги» Николай Виткевич снова потребовал отставки властной брянской верхушки.

Очередное перекрытие дорог в Брянске довело его до белого каления. На этот раз Николай Виткевич не смог попасть в свой офис из-за ограничения движения, введенного на время проведения VI Славянского Международного экономического форума.

«Подъехав около 9.30 20 октября к нашему офису, который находится в собственности, мы увидели, что полицейские не выполняют даже противозаконное постановление администрации города и движение не ограничено, а просто наглухо перекрыто, – возмущается Виткевич. – Обе наши машины продержали на въезде, ничего не объясняя около получаса, потом запустили к нашему офису, нарушив все мыслимые и немыслимые наши гражданские права, от права на собственность, до права на свободное перемещение и на труд. О наших правах как журналистов в таких обстоятельствах вообще вспоминать нелепо».

По его словам, «когда скандал вышел на всероссийских уровень, администрация города Брянска не нашла ничего умнее, как удалить решение о перекрытии дорог со своего сайта».

Отметим, что самому Виткевичу и его соратнику по «Вдребезги» Александру Коломейцеву на экономический форум попасть не удалось.

«Нам отказались выдать бейджи и регистрационные удостоверения, а непонятные охранники заперли стеклянные двери перед входами в зал», – пожаловался блогер. «Изгнанные» с форума, несмотря на подтвержденную регистрацию, Виткевич и Коломейцев написали заявление в прокуратуру «о воспрепятствовании законной журналистской и предпринимательской деятельности».

Виткевич убежден, что «если уже брянские начальники не брезгуют даже такими манипуляциями, достойными только вокзальных наперсточников, то им пора в отставку».

«Требуем отставки Богомаза, Хлиманкова, Макарова и Лопатникова за издевательства над автомобилистами, журналистами и предпринимателями!» – написал Николай Виткевич в своем блоге.

Напомним, в сентябре Виткевич и Коломейцев уже предлагали главе Брянска Александру Хлиманкову и мэру Александру Макарову освободить свои кресла. Те заявили, что пока не готовы к такому шагу, и предложили недовольным обращаться в суд.