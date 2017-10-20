«Какая классная»: в Брянске заметили раритетный BMW

В Сети появилось фото необычной машины из Брянска.

«Какая классная BMW на Куйбышева», – восхищается автор снимка.

Брянцы отмечают, что машина ездит по городу уже около трех лет. По их словам, ее продавали по цене «больше 2 лямов».

Также жители Бежицы рассказали, что BMW часто «гаишники останавливают, чтобы сфоткаться».

Один из них сообщил, что владелец раритетного автомобиля сейчас восстанавливает Mercedes 1938 года.

Есть и злопыхатели. «У этой «БМВ» нет ни одной запчасти от БМВ! «Волга» это!» – утверждает один из них.