В Брянск пришла зима
26 октября в Брянске выпал первый снег.
Как сообщили в Гидрометцентре России, над Центральным федеральным округом проходят атмосферные фронты циклона, центр которого находится над Прибалтикой.
С утра в областном центре и на подъездах к нему произошло множество аварий, на улице Советской ведутся дорожные работы. Автомобилисты встретили четверг в пробках. «По традиции» у шиномонтажных мастерских образовались очереди.
Горожане делятся снимками заснеженного Брянска в соцсетях. «Снегомарафон» продолжается с раннего утра.
По прогнозам синоптиков, уже в пятницу, 27 октября, снегопад сменится дождем. В выходные в Брянске потеплеет до +6 градусов в дневное время.
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26 Октября, 2017
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