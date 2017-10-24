В Брянск пришла зима

26 октября в Брянске выпал первый снег.

Как сообщили в Гидрометцентре России, над Центральным федеральным округом проходят атмосферные фронты циклона, центр которого находится над Прибалтикой.

С утра в областном центре и на подъездах к нему произошло множество аварий, на улице Советской ведутся дорожные работы. Автомобилисты встретили четверг в пробках. «По традиции» у шиномонтажных мастерских образовались очереди.

Горожане делятся снимками заснеженного Брянска в соцсетях. «Снегомарафон» продолжается с раннего утра.

По прогнозам синоптиков, уже в пятницу, 27 октября, снегопад сменится дождем. В выходные в Брянске потеплеет до +6 градусов в дневное время.











