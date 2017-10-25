Блогер заметил в Брянске пристающего к подросткам мужчину
Брянский блогер Николай Виткевич рассказал о возможном злоумышленнике, замеченном у автовокзала.
По его словам, у автовокзала в Советском районе Брянска «бродит странный тип и пристает к подросткам. Требует, чтобы те взяли у него конфету и немедленно съели».
«Возможно, это просто дурачок, которых на наших улицах бродит немерено после значительного уменьшения числа и мощности психиатрических учреждений, но, возможно, это и потенциальный преступник!» – отмечает Виткевич.
Он просит родителей предупредить своих детей, а полицейских – обратить на ситуацию внимание.
Новости регионов
27 Октября, 2017
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