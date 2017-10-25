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В Брянске запретили еще один сайт с анкетами проституток

Опубликовано Сегодня, 17:00

Очередной сайт «Проститутки Брянска» пал «жертвой» российского законодательства.

Как сообщили в Володарском районном суде, 26 октября информация, размещенная на сайте «Проститутки Брянска – индивидуалки», где собраны анкеты жриц любви с указанием стоимости их услуг, признана запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Решение судя в силу еще не вступило – пока сайт по-прежнему работает.

Напомним, 23 октября Володарский районный суд по требованию прокурора принял аналогичное решение в отношении брянского сайта с той же тематикой.

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