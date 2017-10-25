У остановки на телецентре в Брянске пешеходов пугает свисающий провод
Брянцы жалуются на отсутствие у чиновников интереса к происходящему на городских улицах.
В редакцию обратилась наша читательница Ольга. Она рассказала, что над тротуаром у остановки «Телецентр» в Советском районе второй месяц свисает длинный провод.
«Люди идут на конечную остановку – здесь всегда большой поток пешеходов – и опасаются несчастных случаев», – говорит Ольга. По ее словам, на днях велосипедист едва успел увернуться, чтобы не задеть провод головой.
«Рядом металлический волк с площади Партизан и новенькие электронные часы. И только болтающийся провод второй месяц портит всю картину и доставляет неудобства прохожим», – отмечает Ольга.
Новости регионов
27 Октября, 2017
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