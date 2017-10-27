В Брянской области прогнозируют сильный ветер
29 октября в Брянской области ожидается усиление ветра.
По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно, ночью небольшие дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди.
Ветер юго-западный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, днем 3-8 градусов тепла.
В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Брянцев призвали соблюдать осторожность, быть внимательными и взаимовежливыми.
Обратиться за помощью можно по телефону 01, с мобильного телефона – 101. Телефон доверия ГУ МЧС России по Брянской области 8 (4832) 599-000.
Новости регионов
29 Октября, 2017
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