В Брянской области прогнозируют сильный ветер

29 октября в Брянской области ожидается усиление ветра.

По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно, ночью небольшие дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди.

Ветер юго-западный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, днем 3-8 градусов тепла.

В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Брянцев призвали соблюдать осторожность, быть внимательными и взаимовежливыми.

Обратиться за помощью можно по телефону 01, с мобильного телефона – 101. Телефон доверия ГУ МЧС России по Брянской области 8 (4832) 599-000.