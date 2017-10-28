30-летний брянец получил 10 лет за убийство самогонщика
30-летний житель Брянска 10 лет проведет в колонии строгого режима за убийство алкоторговца.
Приговор остался неизменным, несмотря на жалобы убийцы.
Убийство произошло 11 апреля. Около 22.00 житель Володарского района пришел на «точку», чтобы купить спиртного. Поссорившись с 53-летним продавцом, клиент ударил его кухонным ножом в грудь. Мужчина умер в результате проникающего слепого колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца. Медикам скорой помощи спасти его жизнь не удалось.
В сентябре Володарский районный суд приговорил брянца к 10 годам исправительной колонии строгого режима и обязал его выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Однако тот оспорил приговор, ссылаясь на отсутствие умысла и суровость наказания.
Как сообщили в региональной прокуратуре, Брянский областной суд признал приговор законным.
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30 Октября, 2017
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