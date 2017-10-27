Лолита отказалась выступать в Брянске

Концерт певицы Лолиты в Брянске отменили.

Исполнительница должна была выступить во вторник, 31 октября, в ДК БМЗ в Бежицком районе. Однако, сообщают организаторы, концерт отменен.

По неофициальной информации, отмена концерта звезды российского шоу-бизнеса связана с низким спросом на билеты.

Те, кто уже заплатил за возможность увидеть и услышать Лолиту, могут сдать билеты в кассу ДК БМЗ.